Keeleinspektsioon manitseb kino lõpetama eestlaste diskrimineerimist 

Ameti avalikust dokumendiregistrist leiab eilse kuupäevaga kirja kinoketile, kus seisab: „Keeleinspektsioon on saanud kaebuse selle kohta, et Ülemiste Apollo kinos näidati 04.12.19 kl 14.45 ja 17.15 filmi „Eelmised jõulud“ vaid vene keeles ning eestikeelsed seansid on kavas ainult õhtul kl 19.20 ja 21.40.

Kinokavaga tutvumisel leidis kaebuses esitatu kinnitust ning filmi info kohaselt puuduvad venekeelse dublaažiga filmil eestikeelsed subtiitrid. Sellega on Apollo Kino OÜ rikkunud keeleseaduse § 18 lg 1 nõuet, mille kohaselt tagab audiovisuaalmeediateenuse osutaja või ettevõtja audiovisuaalse teose esitamisel ja edastamisel, et võõrkeelsele tekstile on lisatud sellele sisult ja vormilt vastav eestikeelne tõlge.

Ajavahemikul 04.12-12.12.19 on Ülemiste Apollo kinokavas 17 eestikeelsete subtiitritega seanssi ning 15 vaid venekeelset seanssi, kusjuures ühtki eestikeelsete subtiitritega seanssi ei ole päevasel ajal, s.o esimene on kavas alles kl 16.20 (07.12). Venekeelsed seansid on kavas kl 14.45 (4., 9., 10., 12.12) ja kl 14.40 (11.12).

Palun lisada eestikeelsed subtiitrid ka venekeelse dublaažiga filmidele, et täita keeleseaduse nõuet ning tagada ka päevasel ajal eestikeelse filmi linastumine. See tagab võrdsed võimalused nii eesti- kui ka venekeelsele vaatajale.“