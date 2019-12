VIDEO | USA presidendikandidaat pritsis toetajatele vahukoort suhu 

2020. aasta USA presidendivalimistel osalev demokraat avas teisipäeval New Hampshire'i osariigis Manchesteris uue valimiskontori. Andrew Yangi tähistamisviis muutus ootamatult veidraks, kui ta hakkas põlvitavatele toetajatele vahukoort suhu pritsima. „Jah, see on täiskohaga presidendikandidaat,“ rõõmustas Yang.