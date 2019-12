Seisukoht | Riigireetur jõuluks koju 

Kui veel mullu olid nii kohus kui prokuratuur üheskoos riigireeturi vabastamise vastu, siis mis on vahepeal juhtunud, et esmalt prokuratuur ja seejärel ka kohus tegid täispöörde ja toetavad nüüd mõlemad Simmi vabastamist? Vähetõenäoline, et aastaga on kapitaalselt muutunud Simmi põhimõtted või käitumine. Kas taandub asi sel juhul puhtalt otsustavate isikute tasandile, sest eelmise aastaga võrreldes on vahetunud nii prokurör kui kohtunik. Kui mullu vastavalt Marek Vahing ja Erkki Hirsnik ei toetanud vabastamist, siis tänavu Ruti Kilg ja Annemarie Gerassimov olid ühtäkki selle poolt.