VIDEO JA FOTOD Rockefeller Centeri jõulupuul süüdati 50 000 tuld 

Ligi 25 meetri kõrgune kuusk on toodud Floridast - kuid mitte päikeseosariigist, vaid New Yorgi asuvast samanimelisest külast. NBC teatel on tänavune jõulupuu 60 aastat vana ja kaalub 14 tonni. Puud kaunistab 50 000 leedlampi, mis moodustavad kaheksa kilomeetri pikkuse keti. Jõulukuuse tipus ilutseb enam kui 400 kilo kaaluv Swarowski kristallidest täht.