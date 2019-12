Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud 83aastast Eldurit 

Politseile teatati 4. detsembri õhtul, et Eldur on lahkunud oma Kadrina aleviku Pika tänava kodust. Politseinikud alustasid eile õhtul piirkonnas mehe otsingutega, kaasati politseikoer. Täna hommikul on mehe otsingutele kaasatud ka kopter. Paraku ei ole seni Elduri asukohta õnnestunud tuvastada.