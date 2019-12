OOTAMATU ETTEPANEK: Hispaania ususelts pakkus Greta Thunbergile Madridi sõiduks keskkonnasõbralikku eeslit 

Greta Thunberg teisipäeval Lissabonis Santo Amaro sadamas. Foto: AFP/Scanpix

Greta Thunberg teatas Lissabonist videosilla kaudu, et Õige Eluviisi Preemia saamine on suur au. Ta lubas, et jätkab koos mõttekaaslastega võitlust kliimamuutuste vastu. "Me ei peatu kunaga," rõhutas ta.