Ülimalt liigutava jõulureklaami peaosas on kaheaastane poiss 

Walesis Rhayaderis perefirmat Hafod Hardware pidav Tom Jones (!) on juba kolm aastat jõulureklaame filminud ja neid sotsmeedias avaldanud. Sedapuhku on poe reklaami täht kuulsa laulja nimekaimu kaheaastane poeg Arthur, kes jõuluajal müügitöös abiks on.

Reklaam on kogunud internetis juba ohtralt populaarsust ja laike. "Viimased kaks aastat on vaatajate reaktsioon olnud soe, aga nüüd on asi lausa pöörane!" imestab isa Tom CNN.comi intervjuus. Ta tegi video koos oma parima sõbraga ning klipp valmis üheainsa päeva jooksul. Poodnik tahab tähelepanu tõmmata väiksematele maarajoonides tegutsevatele firmadele. "Tahame näidata, et suudame pakkuda täpselt sama palju kui suured poeketid."