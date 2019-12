Kapo vahistas kõrge politseiametniku, keda kahtlustatakse vähemalt 250 000 euro omastamises  

Kuigi riigiprokuratuurist ega kapost ei avaldatud infot, kellega on tegemist, siis Eesti Päevalehe andmetel on vahistatu möödunud aasta veebruaris Lõuna prefektuuri sisekontrolli juhina tööd alustanud Kaupo Martihhin.

Kahtlustuse järgi omastas ametnik aastatel 2015-2019 aktsiaseltsi ühe omanikuna selle ettevõtte vara sularahana ning teise endaga seotud äriühinguga sõlmitud lepingute kaudu. Lisaks tasus ta kahtlustuse kohaselt selle aktsiaseltsi arvelt erareiside eest ning võltsis ja kasutas dokumente, et reiside tegelikke eesmärke varjata. Ühtlasi esitati mehele kahtlustus selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid. Esialgses kahtlustuses ametialaseid kuritegusid ei ole.

„Juhtum on seda kaalukam, et õigusvastast käitumist heidetakse ette inimesele, kelle ülesanne on teiste õiguskuulekust kontrollida ning õigusvastaseid tegusid ennetada ja tõkestada. Ametnikud peavad nii oma tööülesandeid täites kui ka eraelus olema seaduskuulekad ning eeskujuks teistele. Lisaks on ausa majanduskeskkonna eest seismine üheks prokuratuuri prioriteetidest,“ sõnas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.