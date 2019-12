Maadevahetuses süüasjas süüdimõistetud Villu Reiljan ja Toomas Annus tahavad selle uut vaagimist 

Riigikohus kinnitas, et Reiljani ning Annuse esindajad saatsid teistmisavaldused kohtusse, kirjutab Delfi . Teistmine ehk uuendamismenetlus on jõustunud kohtulahendite läbivaatamine uute asjaolude ilmnemisel, mis ei olnud esmaste lahendite tegemise ajal kohtule teada, vahendab ERRi uudisteportaal .

Annuse puhul on uueks asjaoluks EIK-i tänavu kevadel tehtud otsus, mida parandati tänavu oktoobris. Otsuses seisab, et prokuratuur ja kohtud rikkusid maadevahetuse kohtuasjas nelja kaebaja õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele, sest kaebajate puhul puudusid jälitustoimingute põhjendused, lisaks polnud ka kohtumääruste põhjendused piisavad. Euroopa inimõiguste kohus mõistis Toomas Annusele, Kalev Kangurile, E.L.L Kinnisvara ASile ja AS Järvevanale välja mittevaralise kahju hüvitise summas 2000 eurot ning lisaks kohtukulude katteks Kangurile 1500 eurot ja Annusele ning ettevõtetele ühiselt 1500 eurot.