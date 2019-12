GALERII | Elina Nechayeva alustas jõulutuuri ja lasi oma imelisel häälel kõlada 

"Jõulukuu on alati olnud eriline aeg minu jaoks - täis muinasjuttu, kingitusi ja õnne. Väga tähtsal kohal minu jaoks müstilise meeleolu loomisel on maagiline jõulumuusika, mis teeb hinge seest soojaks. Mul on soov tuua selle aasta detsembris publikule üle Eesti midagi eriliselt kaunist, hingelist ja rõõmsat", sõnas Elina.



"Kontsertidel saavad kõlama kaunid duetid, minu enda looming, pühalikud ja klassikalised laulud ning kõigile tuntud jõululaulud. Kõik mis kannaks edasi minu intrepretatsiooni jõulupühadest ja muusikast, mida soovin inimestele sel perioodil edastada,"



Elinaga koos astuvad kontsertidel lavale ka külalissolist, rahvusvaheliselt tunnustatud tenor Andrei Bogach, ning spetsiaalselt kontsertturneeks kokku pandud keelpillikvartett koosseisus: Auli Lonks (klaver), Andreas Lend (tšello), Katariina Maria Kits (viiul), Meeta Teppo (viiul).



Kontserdid toimuvad 04.-28. detsembrini kirikutes ja kontserdisaalides üle Eesti.