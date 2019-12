Raivo Aeg: ma ei mõista, mis on ajendanud Martin Helmet Sõnajalgu nii tugevalt kaitsma 

Rahandusminister Martin Helme heidab Aidu tuulikupargiga seotud probleemis ette seda, et riigiametnikud on ettevõtjate vastu kiuslikud, ent justiitsminister Raivo Aeg ütles "Aktuaalses kaameras", et EKRE poliitiku sõnade peale ei tasu ülemäära erutada.

Postimehe neljapäevane lugu kajastab Martin Helme käitumist Aidu tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgadega suhtlemisel. Muuhulgas saab kommentaariks sõna ka rahandusminister, kes väidab, et temal pole teavet, nagu Aidu pargi tuulikud takistaks Kellavere radari tööd, sest kaitseministeeriumi sõnul olevat see riigisaladus. „Üks riigisaladus, mida mina olen kuulnud, on see, et Kellavere radar lihtsalt ei tööta,“ sõnas Martin Helme.