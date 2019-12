NÖRDIMUS: Itaalia äädikameistrid kaotasid kohtus õiguse oma toote nimele 

Kohtus vaidlesid tootjad, et nimetus „palsamiäädikas Modenast“ (Aceto Balsamico di Modena) kuulub neile, kirjutab BBC. See nimi on tõepoolest alates 2009. aastast geograafilise tähise kaitse all olnud, mis tähendab, et ainult teatud piirkonnas, antud juhul Modena provintsis valmistatud äädikat võib nii kutsuda. Sellele kohus põhimõtteliselt vastu ei vaielnudki, vaid vastas, et see ei tähenda, et termin „palsamiäädikas“ laiemalt ainult Modena elanike omand oleks. Kohus osutas tõsiasjale, et ka naabermaakond Reggio Emilia toodab oma äädikat, mida samuti balsamico'ks kutsub ja mis samamoodi geograafilise märgise kaitse all. Seega ei saa terminit ainult ühe kandiga seostada ning modenalased ei tohi takistada konkurentidelgi seda kasutada.