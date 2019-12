Trumpi vastu kogunes piisavalt tõendeid, tema ametist eemaldamine jõudis järgmisse faasi 

Süüdistustest Trumpi vastu on korduvalt kirjutatud varemgi, ent igaks juhuks tasub need lühidalt üle korrata. Nende põhituumaks on süüdistus, et president kasutas oma positsiooni isikliku poliitilise kasu saavutamiseks, survestades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskõid uurima Trumpi rivaali Joe Bideni ja tolle poja äritegevust Ukrainas. Kummagi Bideni suhtes pole ühtki kahtlustust ei Ukrainas ega USAs esitatudki, ent Trump oli väga huvitatud sellest, et uurimine toimuks. Näis, justkui sõltus uurimise alustamisest USA sõjaline abi Ukrainale.

Presidendi ametist eemaldamise protsessi esimene etapp, luurekomisjoni otsus, kas tõendeid riigipea vastu on piisavalt või mitte, sai nüüdseks läbi ning presidendile ebasoodsa tulemusega ehk komisjon leidis, et tõendeid on piisavalt. Selle nädala kolmapäevast kuulab esindajatekoja õiguskomisjon nelja juuraprofessori arvamusi. Kolm professorit on demokraatide, üks vabariiklaste valitud. Igaüks esitab oma nägemuse sellest, kas põhiseaduse järgi on alust president ametist eemaldada või mitte ning kuidas edasi toimima peaks. Meediasse lekkinud professorite avasõnade põhjal võib juba näha, et demokraatide valitud eksperdid leiavad, et Trump pole ametile sobivalt käitunud ning peab selle eest vastutama, vabariiklaste valitud professor aga ei arva, et presidendist tuleks sellisel moel vabaneda.