Tunni ajaga kümme aastat nooremaks! Kuidas see on võimalik? 

Nagu lubatud, pärast protseduuri nägu vaid punetas veidi ja oluline on, et protseduuri järel ei kaasnenud mingeid piiranguid: kolm päeva ei tohtinud minna vaid solaariumisse ja esimesel päeval ei tohi juua punast veini ega minna dushi alla.

Muide, vähetähtis pole ka see, et järgmisel päeval mõjus minu meik, mis muidu vajus ikka kortsukestesse, kuidagi eriti kenalt ja siidiselt. Pärast protseduuri oli vähenenud ka mulle muret tegev topeltlõug, mistõttu plaanin kindlasti aasta pärast selle protseduuri uuesti läbida.

Kui te pole Tallinna elanik, aga see protseduur huvitab, siis pole midagi katki: protseduuri peab tegema ainult kord aastas ja seega sobib see ka inimestele, kes elavad väljaspool Tallinna.

Tegemist on unikaalse tehnoloogiaga, mis mõjub kuni 4,5 mm sügavusele ning jõuab lihas-aponeurootilise kihini. Ultraheli SMAS-lifting kombineerub suurepäraselt muude aparaat- ja injektsiooniliste tehnoloogiatega, kuna sellel on oma kasutuspunkt. Näiteks sobib nendele klientidele, kellele naha anatoomilise ehituse poolest (õhuke nahk) on termaaž vastunäidustatud.

Muide, kas teadsite, et Ultraheli SMAS-lifting ohutus ja efektiivsus on kinnitatud hulgaliste eelkliiniliste ja kliiniliste katsete ning praktikaga arvukates välismaistes kliinikutes. Aga ka USA suurtes kliinikutes ja teaduskeskustes (Harvard Medical School;Wellman Center for Photomedicine; Northwestern University School of Medicine; University of California at San Diego).