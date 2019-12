ÕL VIDEO JA GALERII | JÄÄTMEJAAM VESKIMETSA?! Reitelmann: kuritegu, sigadus, hullumaja! 

Veskimetsa, Kristiine ja Haabersti piirile, on jäätmejaama planeeritud rajada juba 20 aastat. Konkreetseks läksid jutud 2017. aasta lõpus, mil linnaisad küsisid Mustjõe tee 40 krundi tulevikuplaanide osas arvamust ka kohalikelt elanikelt. Viimaste üllatuseks aga, niipea kui nemad jõudsid vastata, otsustas linn arvamusi ignoreerida ja väljastada ehitusloa.

Need argumendid kohtus läbi ei läinud. Küll aga sai määravaks pisiasi, et kui linn küsis ametlikku arvamust ainult vahetute naaberkruntide omanikelt (firmad ja riik), siis kohus leidis, et arvamuse või vastuväite esitamise õigus peaks olema ka neil, kelle elu ehitusluba võib puudutada – sealjuures inimest, kelle elumaja paikneb kõnealusest krundist vaid 30 meetri kaugusel. Seetõttu sel kevadel ehitusluba tühistati.

Eelmise linnavalitsuse keedetud supp

Nüüd läheb linn uuele ringile ja neil on tulemuse saavutamisega tuli takus: 2021 peaks 51 protsenti Eesti prügist minema ümbertöötlemisele ning Tallinn on suurima elanikkonnaga omavalitsusena seal võtmeküsimuseks. Jäätmejaamadest on pealinnas aga kangesti puudus ja suhteliselt keskse asukohaga jaam Veskimetsas pakuks mugavat võimalust prahti ära anda nii Haabersti, Kristiine kui ka Mustamäe elanikele. Kohalikud on mõistagi jätkuvalt vastu.

Krunt, kuhu kavatsetakse rajada juba 2020 aastal jäätmejaam. Foto: Teet Malsroos

„Igasugune ühiskondlik teenus, mis tuleb elurajooni keskele, muudab ju seda elukeskkonda. Need on pragmaatilised faktid,“ nendib Veskimetsas elav endine olümpiaujuja Indrek Sei. Ta toob võrdluse: „Me keegi ei kujuta ju ette, et kuhugi Mustamäe suurte majade vahele midagi taolist tehakse, kuigi ruumi ju on. Kunagi Vene ajal inimeste arvamusi ei kuulatud, neist lugu ei peetud, vaid tehti nii nagu taheti. Aga praegu oleme me siiski jõudnud heaoluühiskonda, kus inimestega arvestatakse.“