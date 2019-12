Kas Kiviõli koolidirektorit üritatakse poliitilistel põhjustel maha võtta? 

Tema sõnul ei aidanud direktor ürituse läbiviimisele kuidagi kaasa. "Ürituse läbi viimiseks pöördusid aktiivsed ning ühiskonnaelust ja selle edendamisest huvitatud noored direktori poole, et paluda temalt ruumi kasutamise võimalust, mille ta ka andis, sest Kiviõli 1. Keskkooli kodukorra (punkt 4.4.) kohaselt on õpilastel õigus küsida luba õppetööväliselt kooliruumide kasutamiseks," põhjenda Lipp seisukohta ning toob välja, et seda korraldasid algusest lõpuni kohalikud aktiivsed noored.

"Kiviõli 1. Keskkooli ruumides toimunud poliitilise üritusega ei ole rikutud haridusasutuse neutraalsuse põhimõtet. Sel üritusel ei arutatud poliitilisi seisukohti ega tehtud ühtegi ametlikku avaldust. Tegusad noored said kokku, veetsid aega, ajasid juttu ning mängisid mänge. Leian ka, et haridusasutuse neutraalsuse põhimõtet ei rikutud, sest ruumi kasutamine klubiõhtu korraldamiseks ei kajastu õppetöös – noored tegelevad antud klubiga vabatahtlikult õppetöövälisel ajal," kirjutab Lipp.

Lipp käsitleb postituses ka "häiritud lastevanemate" osa Rauami kirjas: "Pöördun avalikult antud lastevanemate poole, et võtaksite minuga ühendust ning selgitaksite, kust tuleb antud informatsioon. Lisaks kinnitan kõikidele lastevanematele, et antud klubi eesmärk ei ole teha noortele ajupesu, vaid aidata kaasa nende arengule ning anda klubi juhtimisega kogemusi, mis tulevad tulevikus suureks kasuks. Igal juhul olen ma väga meelitatud teie uskumusse, et pisikesel klubil on nii suurt võimu, et vallavõimu kukutada," lisab ta mõnevõrra irooniliselt.