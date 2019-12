Juhtkiri | Võtame noortel pudeli käest? 

Rahva tervise eest hoolitsemine on muidugi üllas, kuid põhiküsimus on, kuidas päriselus tagada vanusepiiri tõstmisel sellest kinnipidamine. Seni on vanusepiir küll 18. eluaasta juures, kuid sellegipoolest pole ükski koolinoorte labrakas alkoholipuuduse tõttu pidamata jäänud, sest erilisi probleeme alaealistel joogipoolise hankimisel pole. Ka tahaks näha mõjuanalüüsi, et vanusepiiri tõstmisel ei mindaks üle narkootikumide tarbimisele, nii nagu enne lahjema alkoholi aktsiisi alandamist eelistasid noored hinnatundlikena õlle asemel viina, sest sellest oli odavam täis jääda.