Lavly Perling | Müüt: prokuratuur on poliitiliselt kallutatud 

Prokuratuur on oma avaliku suhtluse strateegia üles ehitanud lihtsatele põhimõtetele, et riik, mille esindajaks prokuratuur kohtueelses menetluses on, räägib oma inimestega, järgides seejuures alati kolme põhimõtet – prokurör tohib rääkida vaid tõtt, alati tuleb tagada aus kohtupidamine ning menetlusosalisi tuleb läbi menetluse hoida vastavalt nende rollile. Seega arvestatakse alati ühelt poolt süütuse presumptsiooni ja teiselt poolt avalikku huvi, sõltumata menetlusosalise parteikuuluvusest või ühiskondlikust rollist.

Igal prokuröril on kõrgemalseisev prokurör, kellel on õigus kontrollida otsuste seaduslikkust. Lisaks sellele teeb prokuröride tegevuse üle kontrolli järelevalveosakond, kuhu kuuluvad riigiprokurörid. Järelevalveosakonna kontroll sarnaneb sisekontrolliga, rikkumistele järgnevad karistused, mille üle prokurörid, kelle suhtes need tehtud on, ei rõõmusta. Prokuratuuri töö kvaliteedile tervikuna mõjuvad need otsused aga kindlasti edasiarendavalt.

USAs on tehtud üksjagu uuringuid, kuidas kohtunike ja prokuröride poliitilised vaated mõjutavad nende õiguslikke otsuseid. Arvestades sealset süsteemi kohtunike ja prokuröride valimistel, on see ka mõistetav. Eestis on siiani prokuröride ja kohtunike valik lähtunud vaid professionaalsetest kriteeriumidest. „Sõltumatus on isikuomadus,“ ütles hiljuti üks kõrge riigiametnik. Prokurörid on just nii sõltumatud, kui palju on neis julgust lõpuni seista seaduslike otsuste eest, ükskõik kui keerulised need nii õiguslikult kui ka kommunikatiivselt ei tunduks.