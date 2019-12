Jüri Ratas pärast tippkohtumist: NATO on tugevam kui eales varem

„Pärast NATO kohtumist on muusikat väga hea kuulata. Allianss väljus tugevamana kui enne. Liitlased näitasid solidaarsust ja ühtsust ning seda oli tunda kõikidel nõupidamistel,“ rääkis peaminister Õhtulehele. „Nõustun mõttega, et palju on teha, aga palju on ka saavutatud.“

Ratas tõdes, et riigipeade emotsioonid oli kahepäevase tippkohtumise ajal väga töised ja positiivsed. Ta tõi välja, et kui paar aastat tagasi täitis kahe protsendi SKP nõuet vaid neli riiki, siis nüüdseks on nende arv tõusnud üheksale ning tulevikus on oodata veel kulutuste kasvu. „2024. aastaks on lubanud liitlased tõsta toetust 400 miljardi dollari jagu,“ nentis peaminister ja lisas: „Tänane sõnum on väga konkreetne – meil on üks NATO ja transatlantilised suhted oluline nurgakivi julgeolekule mõlemal pool ookeanit.“

Kolmapäeval kohtusid omavahel nende üheksa riigi juhid, kes täidavad kahe protsendi nõuet. Eesti peaministri sõnul kiitis Ameerika Ühendriikide president Donald Trump nende riikide pühendumust ja rääkis, kui oluline on rohkemate liitlaste panustamine koorma jagamisse. „Ta ütles, et NATO teeb täna head käiku ja on kindlasti paremas positsioonis, kui mõni aeg tagasi. Seda oli tema suust hea kuulda,“ ütles Ratas.

Alliansi riigipead arutasid ka edusamme valmidusalgatusest - NATO lahingüksus, mis võiks olla tegutsemisvalmis 30 päevaga. "Küsimuseks oli, kuidas vägedega valmidusalgatus täidetakse. Eestile tähendab see ühe jalaväekompanii panustamist," kinnitas Ratas.

Laiemalt Baltimaade ja Poola jaoks oli NATO kohtumisel oluline leida lahendus ka Türgi küsimusele. Jüri Ratas jagas juba päeval Facebookis uudist, et Balti riikide ja Poola kaitseplaan sai heakskiidu.