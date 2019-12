Silmade laseroperatsioon – parim jõulukingitus iseendale! 

KSA Silmakeskuses on jõuluaeg väga töökas periood. Võib tekkida küsimus, miks sajad miinusprillikandjad otsustavad silmad korda teha just siis.

KSA optometristi Liisi Möldri sõnul on üheks peamiseks, aga ka kõige praktilisemaks põhjuseks see, et inimestel on jõulude ja aastalõpu paiku tavapärasest natuke vabam graafik. "Sellel aastal on ju eriti pikad pühad, mis tähendab, et laserprotseduurist taastumiseks pole ehk tarvis eraldi puhkust või haiguslehte võtta, vaid saab pühadeperioodi ühendada protseduurist rahuliku taastumisega," lausub Mölder.

Teine peamine põhjus on nii-öelda tähenduslikum. Paljusid on prillid ja läätsed saatnud pikki aastaid ning ühel hetkel otsustatakse, et aitab, ja tehakse endale jõuludeks kingitus: selge nägemine, tänu millele investeeritakse ka elukvaliteedi tõusu, mugavusse ja vabadusse.

Optometrist Liisi hinnangul mängib rolli seegi, et õige pea on tulemas uus aasta. "Kuna paljude jaoks on prillide ja läätsede näol tegu ikkagi lisakohustusega, siis soovitakse prillid jätta vanasse aastasse ning minna tulevasse aastasse "uue nägemisega" ja "uue minaga". Ehk kui paljud lubavad uuel aastal näiteks hakata hoogsalt trennis käima ja tervislikumalt toituma, siis prillikandjad teevad endale jõuludeks nägemisega seotud kingituse. Ja nii planeeritaksegi laserprotseduuri tegemine jõuluaega, et uueks aastaks oleks nägemine korras!” räägib Mölder.

Optometrist toob välja, et praegu prillidest vabanemise plussiks on tõik, et õues on piisavalt hämar. "Taastumine on lihtsam, kuna otsest päikesevalgust või intensiivset päevavalgust silmad sellel perioodil taluma ei pea. Paljude prillikandjate jaoks on väljakutseks ka veebruaris ja märtsis ees ootavad talvekülmad, sest need võivad muuta silmad kuivaks ja sügelevaks," selgitab Mölder.

Samuti on külmade ilmadega pidevaks peavaluks udused või lumised prilliklaasid. "Kui laserprotseduur enne talvekülmasid ära teha, on talveks silmad ideaalselt taastunud ja pilk terav kui kullil. Lumesõda, romantiline udu või pöörane lumetorm ainult ootab nautimist, sest enam pole mingit muret nägemise pärast," lisab Mölder.

Jõuluperiood on KSA Silmakeskuses erilisem ka selle poolest, et tihti soetatakse oma miinusprillikandjast lähedasele jõulukingitus just siit: olgu siis selleks Flow 2.0 silmauuringu kinkekaart (mille raames miinusprillikandja saab teada, kas tema silmad on prillidest vabanemiseks sobilikud) või Flow 2.0 laserprotseduuri kinkekaart.