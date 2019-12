VIDEO | Elizabeth II tõreles oma tütrega, et too Trumpi ei teretanud 

Videoklipil on näha, kuidas NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ja troonipärija Charlesi vahel seisev kuninganna Anne'ile üpris tõsisel pilgul märku annab, et too USA presidendipaari tervitama tuleks. Kuid paistab, et printsess hakkas emale vastu: Anne'i võib näha käsi laiutamas.