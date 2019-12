VIDEO | Kas tipp-poliitikud viskasid koos Trumpi üle nalja? 

Vestlusrühma kuulusid Briti peaminister Boris Johnson, Kanada peaminister Justin Trudeau, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Hollandi peaminister Mark Rutte ja printsess Anne. Kuigi ühtegi nime ei nimetatud, on üsna selge, et jutt käis Donald Trumpi kohta. Vestluskaaslastel endal polnud aimugi, et neid filmitakse. Esmalt ilmus video kolmapäeval Vene portaalis Sputnik News, ent puhastatud ja subtiitritega versiooni postitas peagi oma Twitteri lehele Kanada teleettevõte CBC, kirjutab The Guardian.