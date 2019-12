ÜKS NÄDAL OOTAMIST: kas päevasündmused mõjutavad Suurbritannia valimiste tulemusi?

Esimene neist toimus reedel, kui Usman Khan (28), varem terrorismi eest süüdimõistetu, tappis Londonis kaks inimest ja haavas veel kolme. See oli terroriakt – seda koledam, et toimus see just endiste vangide rehabiliteerimise konverentsi raames. Tapetud noored olid konverentsi korraldajad.

TERRORIOHVRITE MÄLESTUSEKS: Reedel Suurbritanniat vapustanud terrorirünnaku ohvrite mälestuseks on London Bridge ´i juurde toodud lilli. Foto: PA Pictures/Scanpix

KAOS: Esmaspäeval alanud RMT ametiühingu kuu aega kestev streik halvab edelaraudtee (South West Railways) tegevust: peaaegu pooled rongid jäävad käigust ära. Foto: ZUMA Wire/Scanpix

Teine sündmus on esmaspäeval alanud RMT ametiühingu kuu aega kestev streik. See halvab edelaraudtee (South West Railways) tegevust: peaaegu pooled rongid jäävad käigust ära. Ometi kasutab firma ronge tublisti üle poole miljoni reisija päevas. Juba on lugeda-kuulda probleemidest inimeste tööleminekuga, eriti just Londoni kandis.

Kolmas sündmus on USA presidendi Donald Trumpi äsjane visiit. Ta on Londonis küll seoses NATO 70.aastapäeva tähistamisega, ent alati võimeline ootamatult sõna võtma. Niigi on Natol raskusi tulevikuvisiooniga, peljatakse Hiina ja Venemaa tõusu, puudub ühtsus Türgi tegutsemise teemal Süürias. Lisaks on Prantsuse president Emmanuel Macron näinud Nato ajutegevuse peatumist. Trump arvas kohe, et selline liitlaste mahategemine ei sobi ja et Macroni ütlus oli vastik.

Trump kiitis Johnsonit