Kas Martin Helme lobises välja riigisaladuse? Mart Helme: „Ma ei usu, et ta ütles midagi niisugust.“ 

Postimehe neljapäevane lugu kajastab Martin Helme käitumist Aidu tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgadega suhtlemisel. Muuhulgas saab kommentaariks sõna ka rahandusminister, kes väidab, et temal pole teavet, nagu Aidu pargi tuulikud takistaks Kellavere radari tööd, sest kaitseministeeriumi sõnul olevat see riigisaladus. „Üks riigisaladus, mida mina olen kuulnud, on see, et Kellavere radar lihtsalt ei tööta,“ sõnas Martin Helme.

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja (Isamaa) kinnitas Delfile, et Kellavere radar töötab kenasti: „Radar töötab. Selle kohta on lihtsalt koostatud ohu- ja mõjuhinnanguid juhuks, kui tuulepark tuleks sinna etteantud mahus. See, et täna selle radariga mingeid probleeme oleks, ei vasta tõele.“