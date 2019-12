LOOMAARST PANEB SÜDAMELE: säästke loomi paanikast, loobuge ilutulestikust! 

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti

Ärevat koera on väga hea jalutada kasutades korraga nii trakse kui ka kaelarihma. Selline topeltsüsteem on kasulik ka houdini-tüüpi koertel, kes midagi huvitavat nähes rihmast välja vingerdada üritavad. See on turvaline lahendus ka teadmata päritoluga nn teise ringi koertel. Turvatraksidest on aga oluliselt raskem end välja vingerdada. Lisaabivahendina võiks kaaluda U-rihma kasutamist, mille ühe karabiini võiks kinnitada trakside külge ja teise kaelarihma külge.