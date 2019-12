Üksi elanud naine jäi Käreveres põlevasse kodumajja 

Teate tulekahjust sai päästeamet veidi enne kella kaheksat, selle edastas juhuslik mööduja. Päästjate saabudes põles maja juba lahtise leegiga ning oli selge, et päästa ei ole seal midagi ega kedagi, sõnab päästeameti pressiesindaja Marek Kiik. Maja elaniku, 80ndates eluaastates naise surnukeha leidsid päästjad majast ukse juurest.

„Naine läks hommikul kell seitse tööle, udu oli ja tundis autos justkui kärsahaisu,“ jätkab naaber. „Mu sõber jahimees tuli pool tundi hiljem, ta vahib põldude peal kitsi, siis olid leegid juba teele näha. Läks ja prõmmis uksele, aga see oli lukus, nii et ei saanud kuidagi aidata.“

JÄRGI JÄID AINULT SEINAD: Põlenud maja jääb Tallinna-Tartu maanteest vaevalt paarisaja meetri kaugusele. Foto: Asso Ladva

Kiik nendib, et Lõuna-Eestis, kus on rohkem hajaasustust kipuvad tuleõnnetused pahatihti traagiliselt lõppema.

„Küsimus ei ole selles, et päästjad jõuaksid liiga hilja kohale, pigem avastatakse tulekahju liiga hilja,“ sõnab ta. Ka Käreveres asub lähim naaber vaat et kilomeetri kaugusel, sellisel juhul ei saa Kiige sõnul loota ka sellele, et naabrid aegsasti tuld märkavad.