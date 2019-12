Tartu vallas hukkus tulekahjus üksi elav eakas naine 

Tulekahju kustutati kella kümneks. Põlengu täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Sel aastal on tules hukkunud 32 inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli tulesurmasid 40. Külmaperioodi algusega, kui hakatakse rohkem kütma, lahtist tuld kasutama ja inimesed viibivad kodus sagenevad traagiliste tagajärgedega elumajatulekahjud. Õnnetuste ärahoidmiseks olge kütmisel ja lahtise tule kasutamisel ettevaatlikud ning ärge koormake üle elektrisüsteeme. Kontrolli, et suitsuandur oleks töökorras ja patarei vahetatud. Suitsuanduri kohustuslikuks muutumisest möödus 10 aastat. Tavalise suitsuanduri tööiga on samuti maksimaalselt 10 aastat. Seega oleks aeg vanad andurid kiiremas korras välja vahetada.