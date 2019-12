Maailm PEALASK BERLIINIS: Vene palgamõrvar on tuvastatud, Saksamaa saatis välja kaks Vene diplomaati Aadu Hiietamm , täna, 14:00 Jaga: M

Vadim Sokolov alias Vadim Krassikov

Saksamaa pealinnas Berliinis mõrvati 23. augusti keskpäeval Moabiti linnaosas mees, kes osutus vale nime all elanud Gruusia kodakondsusega tšetšeeniks. Samal päeval tabasid politseinikud Vene kodanikust mõrvari, kel oli taskus pass Vadim Sokolovi nimele. Nüüdseks on selgunud, et mõrvari tegelik nimi on Vadim Krassikov, kes suure tõenäosusega tegutses Vene salateenistuste ülesandel, vahendab Spiegel Online. Saksamaa välisministeerium saatis kaks Venemaa saatkonna töötajat riigist välja.