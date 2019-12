MAKSUSEGADUS SELGEMAKS: kuidas eraisik Mari peaks sularahas koristajale tasuma, et ka riik oleks rahul 

MTA esindajad on nentinud, et eraisikute teadmised nii enda kui ka tööandja kohustustest on madalad. Ent loodi ettevõtluskonto süsteem, et muuta maksude tasumine eraisikute vahelistelt tehingutelt lihtsaks ja mugavaks. Kui seda teed ei soovita minna ehk soovitakse teenuse eest tasuda kohe pärast selle lõppu sularahas, on rida samme, mida maksukuulekas kodanik peaks meeles pidama.