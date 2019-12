Maailm Norras viis noor ema kolm last jääkülma merre surema Toimetas Aare Kartau , täna, 10:42 Jaga: M

Foto on illustreeriv Foto: PantherMedia/Scanpix

Norras Tromsøs kahtlustavad ametivõimud, et ema viis tahtlikult oma kolm last jääkülma merre. Esmaspäeval leiti Sudaani päritolu naise ja ühe tüdruku surnukehad, ülejäänud kahe lapse seisund on kriitiline, kirjutab Yle.