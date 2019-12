FOTOD | Jüri Ratas osales Londonis kuninganna Elizabeth II vastuvõtul 

„Tunneme igapäevaselt, et 70 aastat kestnud NATO koostöö on vägagi elujõuline, eriti igapäevases tegevuses nii poliitilisel kui ka riigikaitselisel tasandil. NATO heidutus toimib sajaprotsendiliselt. Eesti julgeoleku jaoks kõige tähtsam kinnitus sellest on NATO tugevnenud kohalolek meie piirkonnas – Eestis, Lätis, Leedus, Poolas,“ ütles peaminister Ratas, lisades et meie piirkonna julgeolek on suurem kui kunagi varem.