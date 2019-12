Jaanus Karilaid on uhke EKRE õppimisvõime üle ning näeb Reformierakonna järgmise juhina Kristen Michalit

Karilaiu sõnul on tänasel päeval riigikogus viis erakonda ning EKRE, Isamaa ja Keskerakonna liidust pole praegu võimalik paremat koalitsiooni luua. Mehe väitel teeb Keskerakonna ees ukse sulgenud Kaja Kallas teadlikult tööd selle nimel, et Reformierakond, SDE ja Isamaa moodustaksid uue võimuliidu.

Keskerakonna poliitik soovis Reformierakonna järgmisel kongressil edu Kristen Michalile erakonna esimeheks saamisel, kuna Michal saab Karilaiu arvates aru, et välistamine pole poliitikas mõistlik, vaid hoopis tupiktee.

Karilaid avaldas lootust, et praegune koalitsioon suudab valitseda 2023. aastani ning kiitis muuhulgas EKRE õppimisvõimet: „Nad on õpilased, kes kohati on põikpäised, aga saavad aru, et peavad õppima.“