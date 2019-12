Monica Rand küsib politseilt ähvarduse uurimise lõpetamismäärust 

Monica Rand sai 7. novembril ähvardava telefonikõne, mille taga oli abilinnapeaga samasse erakonda kuuluv eakas naine. Politsei on Lõuna ringkonnaprokuratuuri loal lõpetanud kriminaalmenetluse, milles selgitati ähvarduse asjaolusid. „Kuigi abilinnapea käitus hirmu tekitanud ähvarduse tõttu politseisse pöördudes õigesti, ei olnud pärast asjaolude kontrollimist alust arvata, et ähvardus võidakse täide viia. Seega ei pandud toime kuritegu,“ on teatanud Delfile ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius. Prokurör Tatjana Tamme sõnul helistas 80aastane naine abilinnapeale, et avaldada Ranna käitumise suhtes rahulolematust.