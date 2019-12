Eesti uudised APLAUS: Eesti põhikoolide õpilased tegid Euroopale tuule alla Asso Ladva, Johanna-Kadri Kuusk , täna, 00:07 Jaga: M

GALERII

KÕRGHARITUD EMAD: Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütleb, et nii palju kõrgharidusega vanemaid ja eriti emasid on vähestes riikides ning just ema haridus mõjutab tõestatult laste edukust koolis. Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

Suurepärased õpetajad, ühtlase tasemega koolid ning homogeenne ühiskond – need on kolm põhjust, miks Eesti kooliharidus troonib Euroopa tipus ja kuulub vaieldamatult maailma parimate hulka, nagu näitavad teisipäeval avaldatud PISA uuringu tulemused.