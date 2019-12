KURIKAMEHE SAAGA: kuidas riik võikast mõrvast kasu saada ihkab 

Heiti teine väide on, et õde tegi testamendi Einroosi kasuks viimase survel ja vägivalla ähvardusel. Nimelt kuulus eelmainitud vesiveski Einroosile, kuid kui kohtutäitur tuli nõudma maksmata jäänud elatist, kantis ta vara Kadri-Anne nimele. Heiti väitel helistas Einroos talle kord vanglast ja tunnistas, et testament sai loodud tagatisena – et ta ikka kindlasti oma vara kunagi hiljem tagasi saaks. Annakud oli Kadri-Ann lisanud juba selleks, et Einroos ei saaks kogu tema varandust endale. Vend ei välista, et just sealt sai alguse Einroosi raev, mis lõpuks mõrvaga kulmineerus. Nüüd on küsimus, kas selle kõne salvestis on tõendi tarbeks vanglas olemas, sest hiljem on Einroos kategooriliselt eitanud kantimise ja testamendi omavahelist seost.