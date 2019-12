Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev 

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnab pressiteates, et see ei ole piisav, kui puuetega inimesed meenuvad meile kord aastas või kui teema saab tähelepanu lähedase ahastava lugejakirja tõttu. „Kui puuetega inimesed ei ole meie mõtetes tänavate planeerimisel, transpordiühenduste kujundamisel, spordisaalide rajamisel või sotsiaaltöötaja tööaja planeerimisel, ei ole nad kaasatud ega kaitstud,“ kirjutab Mändmaa. „Selle pärast on võtmetähtsusega elukeskkonda ja avalikke teenuseid planeerivad ametnikud, spetsialistid. Nende käes on võim olla aktiivne eestvedaja ja keskkonnatingimuste kujundaja. Siit minu üleskutse – olla, mitte näida!“