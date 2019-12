Mati Alaveri kohtutoimik jääb avalikkusele suletuks 

Mati Alaver kohtus Foto: Tiit Tamme

Harju maakohus ei anna ajakirjanikele võimalust tutvuda dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveri kriminaalasja toimikuga, põhjendusega, et seal on tunnistajate delikaatseid terviseandmed ja Austrias on uurimine pooleli, vahendas ERR-i uudisteportaal