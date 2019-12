Juhtkiri | Viie rikkaima asemel vaimult esimeseks 

Pole kuigi üllatav, et maailmamastaabis tegid ülejäänud riikidele pika puuga ära Hiina suurlinnade tulemused. Meile meeldivaks üllatuseks troonisid aga Euroopas Eesti ja Poola kõrvuti koos Soomega meie maailmajao esikolmikus. Õigupoolest võiks küsida, kas praegune hea tulemus oli üldse üllatus, sest ka varem oleme sama testiga silma paistnud. Kui tulemused on järjepidevalt suurepärased, võib öelda, et Eesti on suutnud head valikud teha ja meie hariduspoliitika on vilju kandmas, kui ühtlaselt heal tasemel haridust on võimalik saada üle riigi, sõltumata vanemate rahakotist ja sotsiaalsest taustast. Ka on positiivne, et tippusid on õpilaste seas senisest rohkem ja et poiste ja tüdrukute tase on ühtlustumas, samas tuleb aga selgust saada, miks püsib erinevus eesti ja vene koolide tasemete vahel.