VIDEO | „Mis Muss On?“ | Tommyboy ja Toomas F. Aru räägivad värskest räpptekstide luulekogumikust 

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo sellekordse saate külaliseks on hiljuti Eesti räpptekstide kogumiku vinüüli välja andnud Tommyboy ja Toomas F. Aru.