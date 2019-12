Elukoht Raeplatsil: linnuperest said Tartu jõululinna alalised elanikud 

Tartu tänavuse jõululinna kõige elusamad tegelased on viis kana ja kukk, kelle tarvis kena klaasist kanala püsti pandud. Öörežiimi kehtestab lindudele turvamees, kes õhtul laseb sirmid kanalale ette ja paneb tuled kustu, hommikune turvamees toob kanadele jälle valguse majja.

SÜDA ON RAHUL: Lindude peremees Ivar Dubolazov veendus, et maja on korralik ja lindudel kõik vajalik olemas. Peaasi, et inimesed käituksid inimestena. Foto: Aldo Luud

Kõik linnud on ise vurhvi, Dubolazovi enam kui sajalinnulisest majapidamisest toodi teisipäeval ilmarahvale vaatamiseks siidikukk, kaks kääbuskotšinit, must siidikana, itaalia põldpüüvärviline ning üks tedrekarva segavereline kana.

„Eks nad peavad nüüd kohanema ja kõik kohad üle vaatama: kui kõrgele saab lennata, milline on pesa, kus on söök ja jook,“ seletab ta ja lisab, et hirmu ta oma hoolealuste pärast ei tunne. „Linnavalitsus on head tööd teinud, pidas maaülikooliga nõu, kuidas on kõige õigem teha. Näiteks eile oli kanalas 19 kraadi sooja ja minu meelest on kõik tipp-topp. Loomakaitse vaatas ka täna asja üle ja eks me esimese nädala käime vaatamas, et kuidas neil läheb.“

KOHE TÄHELEPANU KESKPUNKTIS: Juba mõni minut pärast linnupere saabumist oli inimesed juba uudistamas. Foto: Aldo Luud