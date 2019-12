TEHTUD! Riigisekretär palus maaeluministeeriumil eemaldada okupatsiooniaegsete ministrite portreed

Meedia vahendusel on riigisekretär Taimar Peterkop saanud teada, et maaeluministri kabineti vastasseinale on üles pandud Nõukogude ja Saksa okupatsiooniaja põllumajandusministrite portreed. „Eesti vabariigi järjepidevuse seisukohast ei ole see korrektne, sest ajavahemikul 1940–1991 siin tegutsenud okupeeriva võimu organid ei ole osad Eesti riiklusest,“ märkis Peterkop. „Põhiseaduslike valitsuste ministrite loetelus ei ole Eesti vabariiki okupeerinud võimude esindajaid.“