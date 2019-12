SIHIKUL: Venemaa seaduse järgi võib nüüd blogijaidki välisagentideks kuulutada 

Nn välisagentide seadus kehtib teatud väljaannetele ning ka MTÜdele, kes seotud poliitikaga ning osa oma rahastusest välismaalt saavad, juba nagunii. Vene riigiduuma võttis vastu otsuse seadust muuta, et see laieneks ka üksikisikutele, kes oma poliitilisi arvamusi kirja panevad, nt blogijad. President Putin allkirjastas seadusetäienduse esmaspäeval.

Nii Euroopa Liit, Amnesty International kui ka OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon) mõistsid otsuse niigi vastuolulist seadust täiendada hukka. Uuendatud seaduse järgi võib isegi Twitteris välismeediast võetud säutsu jagamise eest välisagendi märgi külge saada, kui võimud suudavad tõestada, et säutsu jagaja saab välismaalt raha. Amnesty International sõnab oma pöördumises, et vaba ajakirjanduse olukord Venemaal on niigi nukker, OSCE meediavabaduse esindaja Harlem Désir aga osutab, et seadusemuudatus mõjutab ennekõike just keskkonda, kus vaba sõna veel mõnevõrra eksisteerib: internetti.