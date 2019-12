ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | REHVIREID: politseinikud panid paika autojuhid, kes on end suvesse unustanud Gitta Riener | Video: Tiit Tamme, Gitta Riener , täna, 17:03 Jaga: M

Teisipäevasel rehvireidil kiikasid politseinikud Tallinnas autode alla: kas seal on ikka talverehvid, mis on kohustuslikud alates 1. detsembrist. Põhja prefektuuri välijuht Marek Vähi tõdes, et leidub autojuhte, kes ei arvesta iseenda ega teiste liiklejatega ning sõidavad talv läbi suverehvidega.