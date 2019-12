Kristina Kallas: 100 nutikat noort aastas Eesti koolidesse õppima! 

„Me oleme üles ehitanud võimsa kaubamärgi – Eesti hariduse. Alates alusharidusest kuni kõrghariduse ja teaduseni välja oleme me suutnud üles ehitada maailma tipptasemel süsteemi ja seda vaatamata sellele, et meid on vähe ja me olime veel üsna hiljuti üsna vaesed. Eesti haridus on Eesti kaubamärk. Meie hariduse najal saame mitte ainult tõsta oma tuntust maailmas, mis on väikeriigile ülioluline, vaid muutuda oluliselt suuremaks kui me tegelikult oleme.

Meil on erakordne võimalus kasutada seda hariduse kaubamärki ja ehitada selle najal omale tugeva tuleviku – meelitame siia tarku, nutikaid ja ambitsioonikaid noori üle maailma omandama üldharidust. Ikka eesti keeles. Uskuge, nad tulevad, sest meil on neile pakkuda maailma tipptasemel haridus. 100 andekat noort igal aastal läbi tiheda konkursi sõela Eesti gümnaasiumitesse õppima, sealt edasi Eesti ülikoolidesse ja siis juba panustama Eesti tulevikku. Maailma talente meelitav gümnaasiumiharidus meelitab siia ka maailma tipptasemel õppejõudusid ja ettevõtjaid, kes just andekate jahil on.

Läbi tiheda konkursi valitud 100 noort asuksid õppima Eesti erinevates gümnaasiumites, kus nende jaoks on loodud eraldi eesti keele õppimise võimalus. Eeldada võib, et näiteks osaliselt vene keeles õpetatavatel gümnaasiumitel on eelis võtta õppima noori Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest ja teistest vene keeles haridust andvatest riikidest. See eeldaks riigilt lisaraha nende noorte toetamiseks, kuid ülikooli läheksid nad juba hea eesti keele oskusega ning eesmärgiga asuda tulevikus Eestis tööle. Pean hea eesti keele oskuse andmist neile oluliseks. Sotsiaalne võrgustik kujuneb valdavalt gümnaasiumis ja ülikoolis, mistõttu on lõimumine oluliselt lihtsam just siis, kui see toimub sellel ajal.