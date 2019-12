Jaapanis vahistati vanahärra, kes helistas 24 000 korda klienditeenindusse 

Politsei sõnul on uurimine alles käimas, ent kõnelogi näitab, et mees helistas KDDI-le mitukümmend tuhat korda. Ametivõimudega vestelnud mees väitis, et hoopis tema on olukorras ohver. 71aastast Okamotot võidakse karistada „äritegevuse takistamise“ paragrahviga, mis lubab määrata kriminaalkaristuse isikutele, kes teevad ettevõtete jaoks normaalse töötamise võimatuks.