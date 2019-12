Maksuamet kummutab Helme väiteid: eraisikust tööandja peab töötaja maksud tasuma 

"Töösuhte puhul on tööandja kohustatud sotsiaal- ja tulumaksu kinni pidama. Meie kodulehel on täpsemalt kirjas, millised on eraisikust tööandja kohustused," selgitab Liivamägi.

Kui tegemist on võlaõigusliku teenuse osutamisega (käsunduslepinguga), mille puhul töötaja on iseseisev teenuse osutaja, siis tekib tulumaksukohustus töötajal endal, sotsiaalmaksu peab aga ka siis tasuma tööandja, samuti kinni pidama kohustusliku kogumispensioni makse.

Kuna eraisikute puhul oli praktikas näha, et teadmised enda kui tööandja kohustustest olid väga madalad, lõi maksuamet ettevõtluskonto süsteemi, et muuta maksude tasumine eraisikute vahelistelt tehingutelt lihtsaks ja mugavaks.

"Ettevõtluskontot kasutades on maksukohustus töö tegijal. Kindlasti on siin maksutahte kontekstis veel suur töö teha, et inimesed teaksid ja oleksid valmis maksud tasuma, kui neil on lapsehoidja, töömees või mõni muu eraisikust abiline;" lisab Liivamägi.