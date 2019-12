Donald Trump: Macroni arvamus NATO ajusurmast oli väga vastik väide 

„Sa ei saa käia ringi ja avaldada selliseid väiteid NATO kohta. See on väga lugupidamatu,“ sõnas Trump enne tippkohtumist, lisades, et Macroni väide oli väga vastik. USA president kohtub peagi eraldi kõnelustel Saksa ja Prantsuse juhtidega ning NATO peasekretäriga. Trump on ka varem Euroopa riike kritiseerinud, et nad NATOsse piisavalt ei panusta.