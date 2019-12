Peasekretär Stoltenberg: NATO vastab igale Poola või Baltikumi vastu korraldatud rünnakule 

USA on käinud Türgile peale, et nad annaksid oma toetuse NATO kaitseplaanile, mis hõlmab Baltikumi ja Poolat. Türgi on senini keeldunud, väites, et NATO peab Ankarat seoses Süüria kurdidega poliitiliselt rohkem toetama. Stoltenbergi sõnul ei seisa ta vastu tugevamale kaitsehoiakule Euroopa Liidus, ent NATO asendamine pole mehe arvates loogiline.