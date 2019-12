Interneti kass-staar Lil Bub heitis ootamatult hinge 

Omanik Mike Bridavsky kirjutab Lil Bubi Instagrami küljel, et kaheksa-aastane emaskass suri 1. detsembril. Lil Bub kannatas küll mitmesuguste ihuhädade all ja oli võidelnud viimasel ajal raske luupõletikuga, kuid omanik ei arvanud, et tema lemmiku viimne tund nii kiiresti koidab.

Mike'i sõnul oli Lil Bub magama heites heas tujus, kuid hommikul ilmnes, et ta oli öö jooksul surnud. "Usun siiralt, et ta tegi ise teadliku otsuse oma nõrgenevast kehast lahkuda, et meie pere ei peaks elu raskeimat otsust langetama," kirjutab Bridawsky, kelle sõnul on Lil Bub põhjus, miks tema ja ta abikaasa Stacy kokku said ning miks neil on kaks toredat last Rosco ja Lula. "Ta on viimased kaheksa aastat meie ellu pidevalt soojust ja armastust toonud. Meie pere on leebelt öeldes rusutud."