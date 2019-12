Filipiinidele jõudis tugev taifuun, evakueeriti üle 200 000 elaniku 

Riigi rannikualadelt on lahkunud sadu tuhandeid inimesi, kelle kodusid ohustavad üleujutused, tormilainetus ning maalihked. Kohaliku ilmateenistuse teatel võib merevesi tõusta kuni kolm meetrit. Häiritud on ka lennuliiklus. Prognoositavalt võivad tuulepuhangud tormi ajal püsida 43 m/s juures, ent ulatuda puhanguti lausa 65 m/s.

Vaatamata otsesele ohule jäid paljud inimesed kodudesse, lootes, et hooned suudavad tormi tekitatud vintsutustele vastu pidada. „Me otsustasime jääda, kuna meie maja on kahekorruseline betoonist hoone. Loodetavasti tuleb see tormiga toime,“ sõnas kohalik elanik Gladys Vidal. Filipiinlase sõnul nägi ta juba, kuidas mitmel hoonel katus tugeva tuule tõttu minema lendas.